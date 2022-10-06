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В Дербенте отреставрируют часть крепостной стены

В Дербенте отремонтируют часть северной крепостной стены

Фото: Муса Салгереев/ТАСС

В Дербенте отреставрируют часть северной крепостной стены. Об этом в четверг, 6 октября, сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на Дербентский музей-заповедник.

Как пояснили в музее, речь идет об участке стены между воротами Джарчи-Капы и Кырхляр-капы, который был признан аварийным по итогам обследования памятника. В ходе восстановительных работ специалисты планируют отремонтировать данный участок, а также очистить его от лишней растительности.

В настоящее время на территории, которая входит в охранную зону памятника, также ведутся работы по благоустройству, уточнили в музее. Кроме того, там организованы археологические раскопки.

В июле сообщалось, что в ходе раскопок близ крепостных стен в Дербенте обнаружили печать сасанидской эпохи, предварительно датируемую V—VI веками.

Северная крепостная стена Дербента была построена в VI веке нашей эры. Ее длина составляет три километра, она укреплена 43 крепостными башнями. В 2003 году Северная крепостная стена вместе с другими стенами и цитаделью Нарын-Кала были включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Варвара Кошечкина
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