Дерматолог рассказала о негативном влиянии продолжительного стресса на кожу

Дерматолог Андриянова: сильный стресс запускает процесс ускоренного старения кожи

Продолжительный сильный стресс отрицательно сказывается на состоянии кожи, делает ее сухой, раздраженной, морщинистой, предупредила дерматолог, косметолог, заместитель главного врача клиники «СМ-Косметология» Ольга Андриянова. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала о негативном влиянии эмоционального напряжения на внешность.

Когда человек находится в сильном психоэмоциональном возбуждении, в том числе в состоянии стресса, грусти или депрессии, это неизбежно отражается на его здоровье и облике, предупредила Андриянова. Эти изменения напрямую связаны с гормоном кортизолом, от уровня которого зависит состояние кожи лица и тела. Она становится более чувствительной, появляются высыпания, может возникнуть шелушение, начинается ускоренное старение.

Стресс запускает целый каскад химических реакций: происходит выработка глюкокостероидов (в частности, кортизола), снижается уровень эстрогена у женщин, что оказывает большое влияние на качество кожи — появляются морщины, наблюдается повышенная сухость. Также под влиянием стресса запускается процесс снижения выработки коллагена и эластина, что приводит к поплывшему овалу лица, появлению землистого оттенка лица Ольга Андриянова врач-дерматолог, косметолог, заместитель главного врача клиники «СМ-Косметология»

Кроме того, при перенапряжении сальные железы работают иначе, продолжила дерматолог. За счет этого кожа становится более сухой, натянутой или, наоборот, более жирной. В результате, по словам врача, появляются различные высыпания, может обостриться акне.

Также из-за стресса кожа начинает ускоренно стареть. «Часто у пациентов появляется выраженный гипертонус мимических морщин, которые будто прорезывают лоб и область глаз, появляются темные круги под глазами и незначительная отечность лица», — заключила Андриянова.

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