Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Дерматолог рассказала о негативном влиянии продолжительного стресса на кожу

Дерматолог Андриянова: сильный стресс запускает процесс ускоренного старения кожи

Фото: Nora Hutton / Unsplash

Продолжительный сильный стресс отрицательно сказывается на состоянии кожи, делает ее сухой, раздраженной, морщинистой, предупредила дерматолог, косметолог, заместитель главного врача клиники «СМ-Косметология» Ольга Андриянова. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала о негативном влиянии эмоционального напряжения на внешность.

Когда человек находится в сильном психоэмоциональном возбуждении, в том числе в состоянии стресса, грусти или депрессии, это неизбежно отражается на его здоровье и облике, предупредила Андриянова. Эти изменения напрямую связаны с гормоном кортизолом, от уровня которого зависит состояние кожи лица и тела. Она становится более чувствительной, появляются высыпания, может возникнуть шелушение, начинается ускоренное старение.

Стресс запускает целый каскад химических реакций: происходит выработка глюкокостероидов (в частности, кортизола), снижается уровень эстрогена у женщин, что оказывает большое влияние на качество кожи — появляются морщины, наблюдается повышенная сухость. Также под влиянием стресса запускается процесс снижения выработки коллагена и эластина, что приводит к поплывшему овалу лица, появлению землистого оттенка лица

Ольга Андрияноваврач-дерматолог, косметолог, заместитель главного врача клиники «СМ-Косметология»

Кроме того, при перенапряжении сальные железы работают иначе, продолжила дерматолог. За счет этого кожа становится более сухой, натянутой или, наоборот, более жирной. В результате, по словам врача, появляются различные высыпания, может обостриться акне.

Материалы по теме:
Химическая красота Чулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
Химическая красотаЧулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
6 января 2021
«Еле спасли» Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
«Еле спасли»Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
21 июня 2021

Также из-за стресса кожа начинает ускоренно стареть. «Часто у пациентов появляется выраженный гипертонус мимических морщин, которые будто прорезывают лоб и область глаз, появляются темные круги под глазами и незначительная отечность лица», — заключила Андриянова.

Ранее дерматовенеролог Наталия Жовтан рассказала о веских причинах отказаться от загара в солярии. UVA лучи, излучаемые лампами в солярии, не стимулируют выработку витамина D, но проникают глубоко в кожу и вызывают ее преждевременное старение.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Опубликован указ Путина об отсрочке от мобилизации для трех категорий россиян
Молодой человек связал и изнасиловал российскую школьницу в отеле
Алексей Учитель решил выйти из Российского оскаровского комитета
Россиянина посадили спустя 16 лет после расправы над тетей и дедушкой
Дерматолог рассказала о негативном влиянии продолжительного стресса на кожу
Баку ответил на обвинения Еревана в обстреле на границе
Экс-солистка «Тату» назвала москвичей избалованными
Девять человек пострадали в автоаварии с маршруткой в Подмосковье
В Подмосковье трехлетний мальчик умер после падения с самоката
Россиянину дали 6,5 года за изнасилование подруги девушки после угроз убийством
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.