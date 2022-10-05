Дерматолог назвала веские причины отказа от загара в солярии

Дерматовенеролог Жовтан рассказала о вреде загара в солярии для людей с проблемами кожи

Многим хочется иметь красивый ровный загар круглый год, а не только летом. На помощь таким людям приходят солярии. Однако их посещение может быть опасно и вызвать проблемы со здоровьем. Об этом дерматовенеролог Наталия Жовтан рассказала «Газете.Ru».

Доктор объяснила, что существует несколько видов лучей. UVB отвечают за активизацию процесса выработки витамина D, а также являются причиной загара и солнечного ожога. Они активны только в теплое время года.

Второй вид — UVA лучи. Они не стимулируют выработку витамина D в коже и не вызывают солнечный ожог, но проникают в кожу глубже, чем UVB. Именно UVA становятся причиной преждевременного старения кожи, появления пигментаций и способны провоцировать злокачественные процессы. В соляриях чаще всего используются лампы именно с этим типом излучения. Поэтому от искусственного загара может быть больше вреда, чем пользы.

«В солярии используют лампы с UVB и UVA-излучением в разных соотношениях. А в некоторых – только UVA, — говорит Наталия Жовтан. — В природном солнечном потоке света соотношение UVB и UVA составляет примерно 5 и 2,5 процента, в то время как в солярии — 3-5процентов и 95-97 процентов. Это может приводить к стимуляции выработки витамина D в незначительных количествах. Но негативное воздействие лучей типа А делает этот процесс опасным для здоровья».

Дерматовенеролог предупреждает, что стоит воздержаться от посещения солярия людям с пигментными пятнами, невусами кожи тела и волосистой части головы, хроническими заболеваниями кожи, повышенным артериальным давлением. Также этот способ загара противопоказан тем, у кого имеются опухоли (даже доброкачественные), хронические гинекологические и аутоиммунные заболевания и заболевания крови.

Как отмечает эксперт, дерматологи никогда не считали посещение соляриев хорошей идеей, так как УФ-лучи способны вызывать фотостарение, что неприемлемо для большинства людей».

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