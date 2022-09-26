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Дерматолог объяснила причины появления прыщей в зрелом возрасте

Дерматолог Базылева назвала стресс и курение триггерами акне во взрослом возрасте

Фото: Shutterstock

Несмотря на то, что предрасположенность к акне обусловлена генетически, во взрослом возрасте спровоцировать его появление и усугубить течение могут стресс, неправильное питание, курение и ряд других триггеров, объяснила косметолог-дерматолог, медицинский эксперт Vichy Алтана Базылева. В беседе с «Лентой.ру» она назвала эти и другие причины появления прыщей во взрослом возрасте.

По словам врача, существует три подтипа так называемого акне взрослых людей. Первый из них — истинно позднее акне, которое впервые появилось в зрелом возрасте, после 25 лет.

Чаще от акне такого типа страдают женщины. Для него характерна определенная локализация. Если юношеские угри, как правило, поражают все лицо или Т-зону (лоб, нос, подбородок), у взрослых женщин они локализуются в основном в нижней трети лица и в U-зоне, по линии нижней челюсти. Представлены высыпания чаще всего глубокими болезненными узелками, так называемыми «подкожниками», а также комедонами и мелкими гнойничками

Алтана БазылеваКосметолог-дерматолог, медицинский эксперт Vichy

Ко второму подтипу Базылева отнесла так называемые стойкое (персистирующее) акне — высыпания, которые появились в пубертатном периоде и сохраняются во взрослой жизни. И, наконец, третьим подтипом считается рецидивирующее акне, которое началось в подростковый период, регрессировало самостоятельно либо с помощью лечения, но вновь возникло во взрослом возрасте.

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Основные причины и триггеры акне во взрослом возрасте

Косметолог сообщила, что основной патогенетической причиной возникновения акне в целом является определенный тип строения и активности сальных желез. Этот фактор обусловлен генетически, то есть данное кожное заболевание можно отнести к наследственным.

Если говорить об истинно позднем акне у женщин, помимо генетической предрасположенности, оно может быть ассоциировано с повышенной чувствительностью сальных желез к половым гормонам — андрогенам, которые провоцируют усиленную секрецию кожного сала и изменение его состава

Алтана БазылеваКосметолог-дерматолог, медицинский эксперт Vichy

Кроме того, прыщи, которые впервые появились во взрослом возрасте, могут быть вызваны и некоторыми эндокринными заболеваниями, продолжила врач. Однако, по ее словам, в этом случае возникшие высыпания, как правило, не единственный симптом болезни, есть и другие клинические признаки, такие как нарушения менструального цикла, повышенное оволосение, алопеция.

Также существуют факторы, которые обычно принято связывать с появлением акне: неправильное питание, курение, воздействие ультрафиолета, нарушения в работе ЖКТ, стресс или неправильный уход. Они действительно могут быть триггерами или усугублять течение акне, но никак не являются первопричиной его возникновения

Алтана БазылеваКосметолог-дерматолог, медицинский эксперт Vichy

В заключение Базылева напомнила, что лечение акне у взрослых осложнено тем, что они имеют тенденцию к рецидивам даже после корректно проведенной терапии. Поэтому для сохранения длительной ремиссии после завершения основного курса необходимы поддерживающее лечение и минимизация воздействия триггерных факторов.

Ранее врач-косметолог Фидан Мустафаева развеяла мифы о современных косметических процедурах, которые популярны у женщин. В частности, по ее словам, ультразвуковая чистка — неэффективная бьюти-процедура, которая всего лишь снимает первые слои эпидермиса, которая не помогает избавиться от морщин и жирного блеска.

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Наталья Обрядина
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