Власти собрались поддержать отечественное производство ноутбуков и смартфонов

Минпромторг анонсировал запуск субсидии на производство электроники в России

Минпромторг собирается поддержать отечественное производство электроники — компании, планирующие выпускать ноутбуки, ПК, смартфоны и планшеты, получат субсидии. Меру анонсировал замглавы ведомства Василий Шпак на форуме «Микроэлектроника 2022», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Шпак добавил, что в 2023-м финансирование отрасли увеличат с 144 до 210 миллиардов рублей.

«Субсидия поможет снизить себестоимость техники, а также как можно быстрее занять сегменты рынка, которые из-за ухода зарубежных компаний могут оказаться не занятыми», — сказал источник. По его словам, вероятнее всего, главным условием получения субсидии будет локализация производства электроники в России.

В настоящее время российские фирмы имеют право на субсидию на разработку компонентов или запуск производства, однако выпуск коммерческих партий продукции — это капиталоемкий процесс, и для его реализации тоже необходима господдержка, сказал «Ъ» топ-менеджер крупного российского производителя электроники. В Минпромторге подтвердили, что мера находится в разработке и будет запущена после согласования со всеми заинтересованными ведомствами и правительством.

Различные способы поддержки разработки и производства отечественной вычислительной техники и потребительской электроники обсуждаются Минцифры, Минпромторгом и участниками рынка с конца 2021 года. Постановлением правительства уже запущен механизм льготного кредитования производителей электроники. По словам собеседника «Ъ» в правительстве, кредиты выдают на сумму от 3 до 100 миллиардов рублей.

На IT-рынке газете рассказали, что господдержку запрашивали в том числе компании Yadro и «Аквариус». Кроме того, обсуждался механизм сквозных проектов, при котором крупные заказчики электроники, например банки, обеспечат производителей гарантированным спросом на еще не произведенное оборудование.

Вскоре после ввода российских войск на территорию Украины, что стало причиной ухода из России крупнейших мировых производителей серверного оборудования, таких как Dell, Cisco и HP, российские компании начали бороться за подержанные серверы — спрос вырос в три-четыре раза. Один из поставщиков рассказал, что в конце марта полностью распродал свои запасы, даже неликвидное оборудование (серверы возрастом более десяти лет), после чего начал завозить подержанные серверы из-за рубежа.

