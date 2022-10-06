Напавший на детский центр в Таиланде покончил с собой

Напавший на детский центр на северо-востоке Таиланда преступник покончил с собой

Бывший полицейский, который напал на детский центр на северо-востоке Таиланда покончил с собой. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что преступник, который в результате нападения на социальный объект убил 34 человека, вероятно, был в состоянии наркотического опьянения.

Ранее стало известно, что стрелявший преступник был объявлен в розыск. Среди жертв нападения числится 22 ребенка и 12 взрослых, еще 12 человек ранены, им оказывается медицинская помощь.