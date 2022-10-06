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МИД Швеции назвал доступные для российских судов порты

МИД Швеции сообщил, что российские суда могут заходить только в три порта на севере страны

Фото: Rune Stoltz Bertinusse / Reuters

Российские суда могут заходить только в три порта на севере страны, сообщила министр иностранных дел королевства Анникен Хюитфельдт. Ее слова приводит РИА Новости.

«Правительство решило, что российские рыболовные суда будут заходить только в Киркенес, Тромсе и Ботсфьорд. Все суда, прибывающие в эти порты, должны быть проверены», — назвала министр доступные порты для российских кораблей.

В апреле власти Болгарии, Эстонии, Румынии, Бельгии и Италии решили закрыть доступ для судов из России. Исключения сделаны для судов, терпящих бедствие.

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Анжелика Бережная
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