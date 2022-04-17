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Еще две европейские страны закрыли порты для судов из России

Доступ в морские порты Эстонии и Бельгии закрыт для судов из России с 17 апреля

Фото: Ольга Головко / РИА Новости

Начиная с воскресенья, 17 апреля, доступ в морские порты Эстонии и Бельгии закрыт для судов из России. Об этом сообщает РИА Новости.

Власти двух европейских стран отметили, что для некоторых судов будут сделаны исключения. Так, порты смогут принять российские суда, терпящие бедствие. Для этого понадобятся разрешения департамента полиции и пограничной охраны. Также доступ в европейские порты будет разрешен газовым и нефтяным танкерам, а также перевозящим медицинскую и сельскохозяйственную продукцию.

Однако отдельно отмечается, что послабления не будут сделаны для судов, которые сменили свой флаг на другой после начала спецоперации России на Украине 24 февраля. Для них порты ЕС также закрыты.

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8 апреля 2022

Ранее власти Болгарии приняли решение о закрытии портов страны для судов из России. С 17 апреля для российских судов закрыты порты Италии. Также о подобном решении сообщили власти Румынии.

9 апреля был опубликован пятый пакет санкций против России. Новый блок ограничений в том числе включал запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, а также запрет на предоставление доступа в порты Евросоюза судам, зарегистрированным под флагом России.

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Варвара Кошечкина
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