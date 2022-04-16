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Власти Румынии запретят судам под российским флагом заходить в свои порты

С 17 апреля судам под российским флагом запретят заходить в порты Румынии

Фото: Shutterstock

Власти Румынии с 17 апреля запретят судам под российским флагом заходить в свои порты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Румынской морской администрации.

Там заявили, что под запретом будет заход «любых судов, зарегистрированных под российским флагом, в том числе судов, сменивших российский флаг на флаг любого другого государства или сменивших свою регистрацию в России на регистрацию в любом другом государстве после 24 февраля 2022 года».

Зайти в порты Румынии смогут лишь судна, которым требуется помощь и место убежища. Кроме того, исключение будет сделано для кораблей, которым нужна аварийная остановка. Ограничения не затронут транспорт, который везет в Евросоюз (ЕС) различные виды ископаемого топлива, включая газ, нефть и нефтепродукты, титан, алюминий, медь, никель.

Ранее аналогичное решение приняли в Бельгии. Суда под российским флагом не смогут заходить в бельгийские порты с 17 апреля.

9 апреля был опубликован пятый пакет санкций против России. Новый блок ограничений в том числе включал запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, а также запрет на предоставление доступа в порты Евросоюза судам, зарегистрированным под флагом России.

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Марина Погосян
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