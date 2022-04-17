Болгария закрыла порты для российских судов

AP: власти Болгарии заявили о закрытии портов для судов из России

Власти Болгарии приняли решение о закрытии портов страны для судов из России. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщает Associated Press (AP).

Как заявили в морской администрации Болгарии, запрет на заход в морские и речные порты страны будет касаться всех судов под российским флагом, а также судов, которые сменили российскую регистрацию или флаг после 24 февраля. Исключения будут сделаны только для тех судов, что перевозят энергоносители, продовольствие и медикаменты в Евросоюз, а также для тех, кто терпит бедствие или нуждается в гуманитарной помощи.

Ранее о подобном решении заявили в Италии. В Главном командовании портового управления страны сообщили, что все российские суда, что уже стоят в портах на территории республики, должны будут покинуть их сразу после того, как завершают свою коммерческую деятельность.

До этого о запрете на заход российских судов заявили власти Румынии.

9 апреля был опубликован пятый пакет санкций против России. Новый блок ограничений в том числе включал запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, а также запрет на предоставление доступа в порты Евросоюза судам, зарегистрированным под флагом России.