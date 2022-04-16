Италия закроет порты для российских судов

Итальянские порты закроют для российских судов с 17 апреля на фоне ситуации на Украине

Итальянские порты с воскресенья, 17 апреля, закроются для российских судов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Stampa.

Согласно циркуляру Главного командования портового управления, который оказался в распоряжении итальянской газеты, данный запрет будет распространяться и на те суда, которые сменили российский флаг на флаг другого государства после начала спецоперации на Украине 24 февраля.

Уточняется, что те российские суда, что уже стоят в портах на территории Италии, должны будут покинуть их сразу после того, как завершают свою коммерческую деятельность.

Ранее стало известно, что власти Румынии с 17 апреля запретят судам под российским флагом заходить в свои порты. Отмечалось, что исключение будет сделано только для тех кораблей, которым нужна аварийная остановка, помощь или убежище.