Власти Таллина заявили об отказе от новогоднего салюта по соображениям экономии

Мэр Таллина Кылварт заявил об отказе города от новогоднего салюта по соображениям экономии

Власти Таллина по соображениям экономии приняли решение отменить в 2022 году главный городской новогодний салют и фейерверки, которые организовывали районные управы, об этом рассказал мэр города Михаил Кылварт, передает ERR.

По его словам, несмотря на то, что город отказался от ряда мероприятий, дух Рождества в эстонской столице должен сохраниться. «31 декабря будет большой праздник, но фейерверков не будет», — заявил он. В среду, 5 октября, таллинская городская управа утвердила ряд мер по уменьшению потребления энергии. Ожидается, что они позволят сэкономить «десятки миллионов евро».

В рекомендациях горожан призвали поддерживать температуру в домах на уровне 19-21 градуса по Цельсию, в школах на уровне — 20-21, а в детских садах — 21-23 градуса.

В августе страны Европейского союза согласовали план, предполагающий добровольную экономию газа предстоящей зимой до 15 процентов.