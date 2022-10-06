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Власти Таллина заявили об отказе от новогоднего салюта по соображениям экономии

Мэр Таллина Кылварт заявил об отказе города от новогоднего салюта по соображениям экономии

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Власти Таллина по соображениям экономии приняли решение отменить в 2022 году главный городской новогодний салют и фейерверки, которые организовывали районные управы, об этом рассказал мэр города Михаил Кылварт, передает ERR.

По его словам, несмотря на то, что город отказался от ряда мероприятий, дух Рождества в эстонской столице должен сохраниться. «31 декабря будет большой праздник, но фейерверков не будет», — заявил он. В среду, 5 октября, таллинская городская управа утвердила ряд мер по уменьшению потребления энергии. Ожидается, что они позволят сэкономить «десятки миллионов евро».

В рекомендациях горожан призвали поддерживать температуру в домах на уровне 19-21 градуса по Цельсию, в школах на уровне — 20-21, а в детских садах — 21-23 градуса.

В августе страны Европейского союза согласовали план, предполагающий добровольную экономию газа предстоящей зимой до 15 процентов.

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Марина Совина
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