Стало известно о росте числа жертв нападения на детский центр в Таиланде

Число жертв нападения на детский центр в Таиланде достигло 38 человек

Число жертв нападения бывшего полицейского на детский центр на северо-востоке Таиланда достигло 38 человек. О росте числа пострадавших стало известно агентству Reuters.

Известно, что преступник смог легально приобрести оружие для нападения. Согласно информации полиции, сначала бывший полицейский зашел в детский центр во время тихого часа, чтобы убить своего ребенка. Он пришел в ярость, когда узнал что на тот момент ребенок был с его женой, и затем напал на детей, убив 21 ребенка.

Выбежав из здания, полицейский открыл огонь по прохожим, затем добрался домой и застрелил жену и ребенка. Представители полиции сообщили, что преступник был найден застрелившимся. Известно, что ранее злоумышленник был фигурантом дела о распространении наркотиков.

Ранее было известно, что стрелявший преступник был объявлен в розыск. Среди жертв нападения числилось 22 ребенка и 14 взрослых, еще 10 человек ранены, им оказывается медицинская помощь.