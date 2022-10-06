Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Стало известно о росте числа жертв нападения на детский центр в Таиланде

Число жертв нападения на детский центр в Таиланде достигло 38 человек

Фото: Sakdipat Boonsom / Handout / REUTERS

Число жертв нападения бывшего полицейского на детский центр на северо-востоке Таиланда достигло 38 человек. О росте числа пострадавших стало известно агентству Reuters.

Известно, что преступник смог легально приобрести оружие для нападения. Согласно информации полиции, сначала бывший полицейский зашел в детский центр во время тихого часа, чтобы убить своего ребенка. Он пришел в ярость, когда узнал что на тот момент ребенок был с его женой, и затем напал на детей, убив 21 ребенка.

Выбежав из здания, полицейский открыл огонь по прохожим, затем добрался домой и застрелил жену и ребенка. Представители полиции сообщили, что преступник был найден застрелившимся. Известно, что ранее злоумышленник был фигурантом дела о распространении наркотиков.

Ранее было известно, что стрелявший преступник был объявлен в розыск. Среди жертв нападения числилось 22 ребенка и 14 взрослых, еще 10 человек ранены, им оказывается медицинская помощь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об отбросе ВСУ от линии обороны российских войск
Россиянина осудили на 8,5 года за избиение до смерти пятилетней падчерицы
Захарова обвинила США в причастности к ситуации на Украине
Роскомнадзор заблокировал сайт нового медиа экс-сотрудников «Эха Москвы»
Госдолг Украины превысил 98 миллиардов долларов
Глава Херсонщины высказался о перспективах наступления ВСУ
Опубликован подготовленный МВД список изменений в экзамен на права
Десять человек погибли в горах на севере Индии из-за схода лавины
В Подмосковье «вор в законе» получил срок за свой статус
Командир десантного полка из Бурятии погиб в ходе спецоперации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.