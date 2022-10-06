Дикий зверь растерзал справлявшего нужду сторожа

The Print: в Индии дикий зверь растерзал сторожа, вышедшего в поле справить нужду

Жители деревни в индийском штате Уттар-Прадеш устроили акцию протеста после того, как их односельчанина растерзал дикий зверь. Об этом сообщает The Print.

Погибший, 25-летний Ядунат, работал поденным сторожем на ферме. После ночной смены он вышел в поле, чтобы справить нужду. Позже там обнаружили его полусъеденное тело. Какое именно животное напало на мужчину, неизвестно. Предположительно, это был тигр или леопард.

Разъяренные местные жители перекрыли дорогу Гола — Лакхимпур и потребовали, чтобы администрация приняла меры для отслеживания перемещения диких животных в этой местности.

На место происшествия приехали сотрудники полиции. Они убедили жителей в том, что родственники Ядуната получат денежную компенсацию. После этого протестующие освободили дорогу, и движение по трассе было восстановлено.

Представитель Тигрового заповедника Дудхва Санджай Кумар Патак заявил, что для поимки животных будут установлены клетки, а для наблюдения за перемещением хищников — камеры. Местные власти порекомендовали жителям не ходить поодиночке и работать группами.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр напал на пятерых пастухов, утащил одного из них в джунгли и растерзал. Остальные пастухи убежали и оповестили о случившемся людей в ближайшей деревне.