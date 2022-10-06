Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Лукашенко потребовал от военных умереть

Президент Белоруссии Лукашенко потребовал от военных умереть за страну и народ

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Лукашенко потребовал от военных умереть за страну и народ. Об этом глава республики заявил на совещании с экономическим блоком правительства, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Он рассказал о проведенной во вторник, 4 октября, встрече с военными и высказался о своем требовании к ним. «Вы знаете, что я от них потребовал? Не знаете? Это меня касается и военных. Мы должны умереть, если нам нужно будет умереть за страну и народ», — отметил Лукашенко.

При этом президент посетовал, что те же военные не могут получить вовремя квартиру, «бешеное денежное довольствие» и должным образом обеспечить своих детей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
Стало известно о госпитализации Татьяны Тарасовой
На «Яндекс.Картах» исчезли границы российских регионов
Раскрыта приводящая к облысению ошибка после мытья головы
Байден ответил на вопрос о встрече с Путиным на саммите G20
Российские ПВО сбили пять выпущенных по Антоновскому мосту ракет
Российского военкора ранили в ДНР
Пенсионерку отказались подселить в квартиру к Олегу Меньшикову
ВМФ России получит морские огнетушители «Океан»
Лукашенко потребовал от военных умереть
Организаторы концертов в России столкнулись с дефицитом оборудования
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.