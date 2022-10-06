Лукашенко потребовал от военных умереть
Президент Белоруссии Лукашенко потребовал от военных умереть за страну и народ
Президент Белоруссии Лукашенко потребовал от военных умереть за страну и народ. Об этом глава республики заявил на совещании с экономическим блоком правительства, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Он рассказал о проведенной во вторник, 4 октября, встрече с военными и высказался о своем требовании к ним. «Вы знаете, что я от них потребовал? Не знаете? Это меня касается и военных. Мы должны умереть, если нам нужно будет умереть за страну и народ», — отметил Лукашенко.
При этом президент посетовал, что те же военные не могут получить вовремя квартиру, «бешеное денежное довольствие» и должным образом обеспечить своих детей.