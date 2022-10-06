Президент Белоруссии Лукашенко потребовал от военных умереть за страну и народ

Президент Белоруссии Лукашенко потребовал от военных умереть за страну и народ. Об этом глава республики заявил на совещании с экономическим блоком правительства, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Он рассказал о проведенной во вторник, 4 октября, встрече с военными и высказался о своем требовании к ним. «Вы знаете, что я от них потребовал? Не знаете? Это меня касается и военных. Мы должны умереть, если нам нужно будет умереть за страну и народ», — отметил Лукашенко.

При этом президент посетовал, что те же военные не могут получить вовремя квартиру, «бешеное денежное довольствие» и должным образом обеспечить своих детей.