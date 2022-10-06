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Турция приготовилась спасти Европу от энергетического кризиса

В Минэнерго Турции заявили об увеличении мощности газопровода TANAP в Европу в два раза
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: Presidency Press Service / AP

Турция приготовилась в два раза увеличить мощность Трансанатолийского газопровода (TANAP), который в стране называют единственной альтернативой поврежденным «Северным потокам» для Европы. С соответствующим заявлением выступил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез. Его слова приводит агентство Anadolu.

Пропускная способность трубопровода решили повысить с 16 до 32 миллиардов кубометров в год, рассказал он. При этом Турция сможет пользоваться частью дополнительных объемов прокачиваемого газа, отметил министр.

Трансанатолийский газопровод протяженностью 1,85 тысячи километров проходит из Азербайджана через Турцию к греческой границе. TANAP является частью одобренного ЕС проекта «Южный газовый коридор», который должен был снизить зависимость Европы от России.

Ранее турецкое издание Turkiye сообщило, что спасти Европу от энергетического кризиса смогут именно поставки газа по Трансанатолийскому газопроводу. Другая газета Yeni Safak писала, что усугубление ситуации с газом в регионе могут ускорить транспортировку каспийского газа по «Южному газовому коридору» на европейские рынки.

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Мария Грушко
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