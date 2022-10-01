Названа альтернатива поврежденным «Северным потокам» для Европы

Türkiye: Трансанатолийский газопровод станет альтернативой «СП» и «СП-2» для Европы

В Турции назвали единственную альтернативу поврежденным «Северным потокам» для Европы — по выгодным ценам поставлять газ она сможет только по Трансанатолийскому газопроводу. Об этом сообщает Türkiye.

Отмечается, что, лишившись российского природного газа, который поставлялся по «Северному потоку» и «Северному потоку-2», Европа столкнулась с энергетическим кризисом. Аварии на газопроводах означают сокращение поставок энергоресурса из России на 89 процентов по сравнению с предыдущим годом, сообщает издание. Определенное количество российского топлива пока что поступает в Европу через трубопровод, проходящий в Турцию по Черному морю, а затем в Болгарию.

Одним из вариантов для ЕС могут стать поставки сжиженного природного газа из США морским транспортом, а также поставки газа по трубопроводам из Норвегии и Азербайджана. Первый вариант, отмечают в Türkiye, обойдется намного дороже, чем трубный газ.

«Турция станет лучшей возможностью для Европы, которая ищет множество альтернатив, чтобы преодолеть газовый кризис и пережить зиму без ущерба», — отмечают в издании.

Трансанатолийский газопровод (TNAP) проходит из Азербайджана через Турцию к греческой границе и является частью одобренного ЕС проекта «Южный газовый коридор», который должен был снизить зависимость Европы от России. После его запуска Турция в полтора раза сократила закупки у России.

Ранее стало известно, что с похолоданием в Европе резко замедлились темпы заполнения подземных газовых хранилищ — закачка упала до минимума с начала сезона, который в текущем году начался в апреле.