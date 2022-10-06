Живущая в Турции россиянка раскрыла популярные у местных жителей отели

Российская туристка раскрыла пять отелей Турции, где предпочитают отдыхать местные жители

Россиянка, живущая более трех лет в Турции, пообщалась с местными жителями и раскрыла пять проверенных отелей, где предпочитают отдыхать турки. Об этом она рассказала в личном блоге «Что говорят люди» на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница рассказала, что одним из самых популярных мест в Стамбуле является пятизвездочная гостиница The St. Regis Istanbul. Отель, по мнению местного населения, предлагает самые низкие цены среди конкурентов с аналогичным сервисом. Все номера оборудованы телевизорами, мини-барами, кондиционерами. Кроме того, приятным бонусом для постояльцев станет включенный в стоимость номера завтрак.

«Если же вы собираетесь отдохнуть семьей в Бодруме, то пятизвездочный отель The Bodrum by Paramount Hotels & Resorts будет самым лучшим решением, — отметила российская туристка . — Здесь очень понравится детям, так как при гостинице работает аквапарк. А если вы приехали на автомобиле, то не беспокойтесь о сохранности машины. Так как на территории отеля есть бесплатная парковка».

Третье место в списке занял IC Hotels Residence, расположенный в Анталье. В стоимость номера включен завтрак, также у гостей есть возможность воспользоваться услугами консьержа.

В топ-5 излюбленных турками гостиниц вошли также Club Prive by Rixos в Белеке, известный «элитной атмосферой», и Lujo Hotel A`la Carte All Inclusive недалеко от Бодрума. Последний отель понравится путешественникам, предпочитающим уединенный отдых. В гостинице есть спа-салон, аквапарк, бассейн и собственные пляжи.

Ранее сообщалось, что на российский туристический рынок вернулись дешевые горящие путевки в Турцию и Египет. По мнению вице-президента Альянса турагентств России Алексана Мкртчяна, о возвращении горящих путевок заговорили после введения частичной мобилизации в стране.