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Женщина умерла от сепсиса после 12-часового спора врачей о ее диагнозе

Женщина умерла от сепсиса, потому что врачи 12 часов не могли договориться о диагнозе
Tina Hughes

Tina Hughes. Фото: Irwin Mitchell

59-летняя сиделка из Великобритании Тина Хьюз погибла от сепсиса, потому что врачи 12 часов не могли договориться о ее диагнозе. Об этом сообщает издание Birmingham Mail.

Женщина попала в больницу в августе 2021 года из-за проблем с мочеиспусканием, спутанности сознания и рвоты. К 8 сентября того же года ее состояние ухудшилось, и врачи заподозрили у нее сепсис. Страховая компания, позднее расследовавшая гибель женщины, выяснила, что у медиков возник спор о том, в какое отделение ее положить.

Около трех часов ночи 9 сентября Тину Хьюз перевели в отделение для больных в критическом состоянии, а примерно через четыре часа — в реанимацию. Утром женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако это ее не спасло. Вскоре она умерла.

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В отчете страхового фонда, инициировавшего проверку смерти женщины, говорится, что произошла «явная задержка в диагностике сепсиса» и в лечении этого состояния. Кроме того, в фонде указали на разногласия врачей по поводу уровня необходимой помощи и того, в какое отделение больницы следует перевести Хьюз.

Юрист Джейд Эллиотт-Арчер, представляющая дочь покойной Иветт, заявила, что семья надеется уберечь других людей от подобных ошибок.

Близкие Тины надеются, что смогут помочь другим, поделившись своей историей и рассказав о симптомах болезни. Сепсис невероятно опасен, но его можно вылечить при ранних выявлении и лечении

Джейд Эллиотт-Арчерюрист

Ранее сообщалось, что британка умерла после того, как комар укусил ее в лоб. Комар укусил 21-летнюю пилота-стажерку Ориану Пеппер в Антверпене. Он занес в ее организм инфекцию, которая позднее распространилась на ее мозг.

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Александра Лисица
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