Женщина умерла после укуса комара в лоб

Independent: женщина умерла после укуса комара, занесшего инфекцию в ее мозг

Жительница города Бери-Сент-Эдмундс, графство Суффолк, Великобритания, умерла после того, как комар укусил ее в лоб. Об этом сообщает Independent.

Комар укусил 21-летнюю пилота-стажерку Ориану Пеппер в Антверпене. Он занес в ее организм инфекцию, которая позднее распространилась на ее мозг.

7 июля 2021 года женщина попала в больницу. Врачи прописали британке антибиотики, однако лекарство не помогло. Два дня спустя Пеппер потеряла сознание на глазах у своего возлюбленного Джеймса Холла. Мужчина вновь отвез ее в больницу. 21 июля 2021 года британка скончалась на больничной койке. Старший коронер Суффолка Найджел Парсли заявил, причиной смерти женщины стала серьезная инфекция, вызванная укусом насекомого в лоб.

«Инфекция попала под кожу Орианы в результате укуса насекомого. После этого она проникла в сонную артерию на шее и привела к бактериальной эмболии в ее мозге», — пояснил коронер. Он подчеркнул, что ранее никогда не сталкивался с подобными случаями.

Родители Пеппер Тристан и Луиза заявили, что их дочь больше всего любила летать вместе с отцом и братом Оливером, который тоже учится на пилота коммерческих авиалиний. В память об умершей ее семья учредила небольшую стипендию, чтобы поощрять других женщин становиться пилотами.

Ранее сообщалось, что в американском штате Нью-Джерси мужчина заразился редкой болезнью после укуса комара, инфицированного вирусом Джеймстаун-Каньон. В большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме, но в более редких случаях вирус может затронуть центральную нервную систему человека и даже привести к летальному исходу.