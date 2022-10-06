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Юрист дал совет уехавшим за границу без машин россиянам

Юрист посоветовал прислать родственникам доверенность на авто, оставленное в России
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Ольга Смольская / РИА Новости

Если человек уехал из России и оставил машину на границе или внутри страны, стоит прислать на нее доверенность родственникам, чтобы автомобиль не достался государству. Такой совет дал россиянам адвокат Андрей Алешкин, его цитирует РИА Новости.

«Если брошенный автомобиль захотят забрать родственники, то владелец должен оформить доверенность, прислать ее в Россию, здесь необходимо сделать апостиль, и тогда только возможно забрать машину», — сказал он.

По словам адвоката, в пользу государства автомобиль может быть изъят по судебному решению. Когда право собственности переходит к государству, транспортное средство эвакуируют и выбирают, каким способом его реализовывать и необходимо ли это.

Согласно статье 228 Гражданского кодекса, присвоить брошенное авто государство может, если в течение полугода с момента подачи заявления в полицию или орган местного самоуправления ее владелец не будет найден.

Ранее депутат Госдумы Олег Морозов заявил, что необходимо изменить законодательство и внести в него изменения, которые позволят изымать автомобили у граждан, покинувших Россию и оставивших транспортные средства на границе страны.

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Анастасия Шейкина
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