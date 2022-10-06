В Госдуме предложили забирать брошенные на границе автомобили россиян

Депутат Госдумы Морозов призвал изымать брошенные автомобили уехавших за границу россиян

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов заявил, что необходимо изменить законодательство и внести в него изменения, которые позволят изымать автомобили у граждан, покинувших Россию и оставивших транспортные средства на границе страны. Его слова приводит РИА Новости.

Забирать автомобили

Морозов призвал изымать брошенные автомобили россиян, уехавших за границу, по истечении определенного срока. Он предложил разработать эту меру правительству России.

Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца, после пересечения владельцем границы Олег Морозов депутат Госдумы

Парламентарий отметил, что собственнику машину следует предъявить свои права на нее лично. Именно эта деталь позволит реализовать инициативу, предложенную Морозовым.

«Можно также указать, что собственник брошенного транспорта должен лично предъявить на него свои права. Это как раз и позволит изымать брошенные транспортные средства», — заключил он.

Мнения

Свой способ использования брошенных на границе машин ранее предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал передать автомобили семьям участников спецоперации на Украине и отметил правильность этого решения.

Сейчас уже машины бросают. Тоже надо, кстати, подумать, кому эти машины отдать. Может, семьям тех ребят, которые поехали воевать? Вячеслав Володин спикер Госдумы

Московский адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов объяснил, что для обеспечения работ в тылу государственные власти обладают правом изымать не только автомобили, но и другое необходимое имущество. К нему относится все что угодно: «квартиры, авто, акции, вертолеты, целые здания и так далее». Адвокат допустил, что инициативу Володина могут поддержать.

Вопрос компенсации владельцам должен быть уточнен в нормативных актах, которые будут разъяснять данный порядок Александр Карабанов адвокат

Ситуация на границе

В конце сентября из-за большого наплыва россиян, желающих въехать в Грузию, на подъезде к КПП «Верхний Ларс» выросли многокилометровые пробки. В очереди стояло более 5,5 тысячи автомобилей. Россияне начали скупать машины, вставшие в пробку у Грузии.

За прошлую неделю через КПП в обоих направлениях прошли 69,5 тысячи человек, 19,7 тысячи машин. Сейчас ситуация на КПП «Верхний Ларс» стабилизировалась, сообщил вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев.

У Кремля нет данных о числе уехавших за границу россиян, однако ими обладает погранслужба, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, я не располагаю этой цифрой. Действительно, эти цифры есть и должны быть у нашей погранслужбы. Я ничего не могу сказать по этому вопросу», — ответил он на соответствующий вопрос.

Спецоперация России на Украине Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Действия страны стали ответом на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 21 сентября Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны. Глава Минобороны страны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. «Работа будет проводиться планово», — отметил он.