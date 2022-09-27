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В Кремле перенаправили вопрос о числе уехавших из России

Песков перенаправил в погранслужбу вопрос о числе уехавших за границу россиян
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Кремль не располагает информацией о числе уехавших за границу россиян, однако эти данные есть у погранслужбы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Нет, я не располагаю этой цифрой. Действительно, эти цифры есть и должны быть у нашей погранслужбы. Я ничего не могу сказать по этому вопросу», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

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Ранее в сентябре сообщалось, что стоимость авиабилетов на ближайшие даты в безвизовые для россиян страны, среди которых Израиль, ОАЭ и Казахстан, возросла в десять раз.

В свою очередь представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) России контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что россияне, которые состоят на учете и уехали за границу, подлежат призыву в рамках частичной мобилизации.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

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Никита Абрамов
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