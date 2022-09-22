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Уехавших за границу россиян на учете смогут мобилизовать

Генштаб заявил, что состоящие на учете россияне за границей подлежат мобилизации

Фото: : Алексей Майшев / РИА Новости

Россияне, которые состоят на учете и уехали за границу, подлежат призыву в рамках частичной мобилизации. Об этом заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России контр-адмирал Владимир Цимлянский, передает РИА Новости.

«Те же, кто находится за пределами Российской Федерации в краткосрочной поездке и по месту жительства в России состоят на воинском учете, могут быть призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации», — сказал представитель Генштаба.

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Он также отметил, что если постоянно проживающие за рубежом граждане России не состоят на воинском учете, то они не подлежат частичной мобилизации.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

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Никита Абрамов
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