Уехавших за границу россиян на учете смогут мобилизовать

Генштаб заявил, что состоящие на учете россияне за границей подлежат мобилизации

Россияне, которые состоят на учете и уехали за границу, подлежат призыву в рамках частичной мобилизации. Об этом заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России контр-адмирал Владимир Цимлянский, передает РИА Новости.

«Те же, кто находится за пределами Российской Федерации в краткосрочной поездке и по месту жительства в России состоят на воинском учете, могут быть призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации», — сказал представитель Генштаба.

Он также отметил, что если постоянно проживающие за рубежом граждане России не состоят на воинском учете, то они не подлежат частичной мобилизации.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.