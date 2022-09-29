Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россияне начали скупать вставшие в пробку у Грузии автомобили

Вставшим в пробку у КПП «Верхний Ларс» поступают предложения о покупке их автомобиля

Фото: AP

Россиянам, которые пытаются пересечь российско-грузинскую границу на автомобиле, поступают предложения о покупке их средства передвижения. Об этом сообщает Autonews.ru.

Издание утверждает, что машинами начали интересоваться жители приграничных населенных пунктов. При этом отмечается, что цены на вставшие в пробку автомобили значительно ниже рыночных. Однако цена варьируется от местоположения транспорта — если машина еще не доехала до Осетии, то ее можно продать подороже.

Например, Hyundai Solaris 2018 года с механической коробкой передач и пробегом 50 тысяч километров можно приобрести в пределах 200 тысяч рублей при рыночной цене иномарки почти в миллион. Житель Кабардино-Балкарии предложил за этот же автомобиль в два раза больше, 600 тысяч рублей, узнав, что автомобиль стоит далеко от пограничных пунктов. Тем, кто не готов продавать автомобиль, местные жители предлагают за 150 рублей в сутки оставить его на хранении без каких-либо официальных договоров.

Материалы по теме:
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022
Что значат записи в военном билете: категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
Что значат записи в военном билете:категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
24 сентября 2022

Власти Северной Осетии ввели режим повышенной готовности из-за ситуации на КПП «Верхний Ларс». Данный документ ограничивает въезд автомобилей в регион за некоторыми исключениями. Так, машины с номерами других республик пускать не будут. На КПП «Верхний Ларс» скопилось свыше 5,5 тысячи машин, ожидающих проезда через российско-грузинскую границу. При этом пешеходам ограничили доступ к пропускному пункту.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны официально объявило задачу мобилизованных россиян
Джордж Клуни рассказал об «ужасной» ошибке в воспитании детей
Москвичам спрогнозировали дождливые выходные
Южная Корея заявила о запуске КНДР двух ракет малой дальности
Фьюри сообщил о продолжении переговоров по бою с Джошуа
Открыт новый вид древнейших челюстных рыб
В России резко увеличилось количество одного типа квартир
Отдыхавшая в Турции туристка поехала на экскурсию и осталась парализована
Евросоюз захотел оставить российских силовиков без электрошокеров
В ЛНР из стихийных захоронений извлекли останки сотен людей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.