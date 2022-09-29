Россияне начали скупать вставшие в пробку у Грузии автомобили

Вставшим в пробку у КПП «Верхний Ларс» поступают предложения о покупке их автомобиля

Россиянам, которые пытаются пересечь российско-грузинскую границу на автомобиле, поступают предложения о покупке их средства передвижения. Об этом сообщает Autonews.ru.

Издание утверждает, что машинами начали интересоваться жители приграничных населенных пунктов. При этом отмечается, что цены на вставшие в пробку автомобили значительно ниже рыночных. Однако цена варьируется от местоположения транспорта — если машина еще не доехала до Осетии, то ее можно продать подороже.

Например, Hyundai Solaris 2018 года с механической коробкой передач и пробегом 50 тысяч километров можно приобрести в пределах 200 тысяч рублей при рыночной цене иномарки почти в миллион. Житель Кабардино-Балкарии предложил за этот же автомобиль в два раза больше, 600 тысяч рублей, узнав, что автомобиль стоит далеко от пограничных пунктов. Тем, кто не готов продавать автомобиль, местные жители предлагают за 150 рублей в сутки оставить его на хранении без каких-либо официальных договоров.

Власти Северной Осетии ввели режим повышенной готовности из-за ситуации на КПП «Верхний Ларс». Данный документ ограничивает въезд автомобилей в регион за некоторыми исключениями. Так, машины с номерами других республик пускать не будут. На КПП «Верхний Ларс» скопилось свыше 5,5 тысячи машин, ожидающих проезда через российско-грузинскую границу. При этом пешеходам ограничили доступ к пропускному пункту.