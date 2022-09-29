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Пешеходам ограничили доступ к пропускному пункту на границе России и Грузии

Baza сообщила, что пешеходам ограничили доступ к КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией

Фото: Анастасия Еремина / Коммерсантъ

Пешеходам ограничили доступ к контрольно-пропускному пункту (КПП) «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Россией и Грузией. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания к «Верхнему Ларсу» также не пропускают людей на самокатах и велосипедах. В настоящее время подъехать к КПП можно только на машинах и автобусах.

Авторы поста подчеркнули, что россияне, которые уже прошли посты и стоят в очереди, все еще могут пересечь границу пешком.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло ввел режим повышенной готовности из-за ситуации на КПП «Верхний Ларс». Подписанный им документ ограничивает въезд машин из других регионов на территорию республики.

Меняйло также заявил, что подлежащим мобилизации российским гражданам, въезжающим в Северную Осетию, будут вручаться повестки. Он подчеркнул, что это коснется и тех призывников, которые стоят на воинском учете в других регионах России.

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27 сентября сообщалось, что на КПП «Верхний Ларс» скопилось свыше 5,5 тысячи машин, ожидающих проезда через границу. Позднее стало известно о работниках военкомата, которые проверяют, подлежат ли желающие покинуть страну россияне мобилизации. 28 сентября возле пропускного пункта заметили авто с надписью «военный комиссариат».

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Константин Лысяков
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