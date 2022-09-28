В Северной Осетии разъяснили порядок вручения повесток на въездах

Меняйло заявил, что повестки на границе с Грузией вручат всем подлежащим мобилизации

Повестки будут вручать всем подлежащим мобилизации российским гражданам, въезжающим в Северную Осетию, где находится граница с Грузией. О таком порядке заявил глава региона Сергей Меняйло, его разъяснение приводится в Telegram-канале.

Он пояснил, что это коснется граждан, которые стоят на воинском учете не только на территории Северной Осетии, но и в других регионах России. «Кроме того, на въездах в республику и на МАПП "Верхний Ларс" организованы мобильные оперативные группы — они будут проверять въезжающих в республику. Если гражданин подлежит призыву, в соответствии с федеральным списком ему на месте вручат повестку», — написал Меняйло.

Накануне глава Северной Осетии ввел режим повышенной готовности из-за ситуации на КПП «Верхний Ларс». Данный документ ограничивает въезд автомобилей в регион за некоторыми исключениями. Машины с номерами других республик пускать не будут.

27 сентября стало известно, что на КПП «Верхний Ларс» скопилось свыше 5,5 тысячи машин, ожидающих проезда через российско-грузинскую границу. Позднее также появились первые сообщения о работниках военкомата, которые проверяют, подлежат ли россияне мобилизации. Если гражданин подпадает под призыв, то для него начинают оформлять соответствующую повестку прямо на границе.