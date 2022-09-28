Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Северной Осетии разъяснили порядок вручения повесток на въездах

Меняйло заявил, что повестки на границе с Грузией вручат всем подлежащим мобилизации

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Повестки будут вручать всем подлежащим мобилизации российским гражданам, въезжающим в Северную Осетию, где находится граница с Грузией. О таком порядке заявил глава региона Сергей Меняйло, его разъяснение приводится в Telegram-канале.

Он пояснил, что это коснется граждан, которые стоят на воинском учете не только на территории Северной Осетии, но и в других регионах России. «Кроме того, на въездах в республику и на МАПП "Верхний Ларс" организованы мобильные оперативные группы — они будут проверять въезжающих в республику. Если гражданин подлежит призыву, в соответствии с федеральным списком ему на месте вручат повестку», — написал Меняйло.

Материалы по теме:
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
Сегодня
Что значат записи в военном билете: категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
Что значат записи в военном билете:категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
24 сентября 2022

Накануне глава Северной Осетии ввел режим повышенной готовности из-за ситуации на КПП «Верхний Ларс». Данный документ ограничивает въезд автомобилей в регион за некоторыми исключениями. Машины с номерами других республик пускать не будут.

27 сентября стало известно, что на КПП «Верхний Ларс» скопилось свыше 5,5 тысячи машин, ожидающих проезда через российско-грузинскую границу. Позднее также появились первые сообщения о работниках военкомата, которые проверяют, подлежат ли россияне мобилизации. Если гражданин подпадает под призыв, то для него начинают оформлять соответствующую повестку прямо на границе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
14 человек пострадали при взрыве боеприпаса в регионе на границе с Украиной
Роднина дала совет получившим повестки фигуристам сборной России
Стала известна причина взрыва в граничащем с Украиной селе
В России прокомментировали будущее туристического кешбэка в 2023 году
Президент Грузии обвинила Лукашенко в нарушении двусторонних отношений
Россиянам пообещали увеличить количество рейсов в ОАЭ
Брат Моисеева рассказал об изоляции певца от общества
Ревнивый россиянин задушил жену ремнем и получил 11 лет колонии
США и Швеция ударами HIMARS отработали оборону Прибалтики
Врач назвал мобилизованным россиянам способы сохранить здоровье ног
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.