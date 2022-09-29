Юрист разъяснил правила изъятия имущества в России

Адвокат Карабанов заявил о праве госорганов временно изымать имущество

Для обеспечения работ в тылу государственные власти имеют право на законных основаниях изымать не только автомобили, но и все необходимое имущество. На данный момент в Госдуме прорабатываются новые правовые основания для выполнения госзаказов в тылу. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил московский адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил передать автомобили, брошенные на границе сбежавшими из страны из-за частичной мобилизации россиянами, семьям участников спецоперации на Украине. «Сейчас уже машины бросают. Тоже надо, кстати, подумать, кому эти машины отдать. Может, семьям тех ребят, которые поехали воевать?» — отметил он в среду, 28 сентября, на пленарном заседании палаты и подчеркнул правильность подобного решения.

«Государственные органы в части выполнения поставленных задач и обеспечения работ в тылу, могут временно изымать автомобили и иное необходимое имущество граждан, — сказал Карабанов. — У нас существует законодательство в рамках УПК РФ, документ изъятия имущества граждан, которое может быть оружием, предметом преступления или в последующем может иметь статус вещественного доказательства».

К такому имуществу относится все что угодно: квартиры, авто, акции, вертолёты, целые здания и так далее Александр Карабанов адвокат

По словам правозащитника, в условиях контртеррористической операции или военного положения меняется только цель изъятия данного имущества. При этом, все формальные моменты вроде составления необходимых документов, передающихся владельцу, должны быть учтены.

«В последнее время в Госдуме создаются новые правовые основания для обеспечения поставленных боевых задач и выполнения государственных заказов в тылу. Соответственно, инициатива Володина, учитывая его политический статус и административный ресурс, может быть поддержана, — допустил адвокат. — Вопрос компенсации владельцам должен быть уточнен в нормативных актах, которые будут разъяснять данный порядок».

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах. Глава государства отметил, что призыву в армию подлежат те граждане, которые состоят в запасе, уже проходили службу в рядах Вооруженных сил России и имеют подходящую военно-учетную специальность.