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Стало известно об актуальной ситуации на границе с Грузией

Вице-премьер Северной Осетии сообщил, что ситуация на границе с Грузией стабилизировалась

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Ситуация на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией стабилизировалась — нет пробок и очередей из легковых автомобилей. Об актуальной обстановке сообщил вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев, передает «Интерфакс».

По его словам, в настоящее время прохождения границы ожидают 1,4 тысячи грузовых автомобилей. Как стало известно, за прошлую неделю через КПП в обоих направлениях прошли 69,5 тысячи человек, 19,7 тысячи машин.

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В конце сентября из-за большого наплыва россиян, желающих въехать в Грузию, на подъезде к «Верхнему Ларсу» выросли многокилометровые пробки. В очереди стояло свыше 5,5 тысячи автомобилей. В результате в некоторых районах Северной Осетии было решено ввести режим повышенной готовности, ограничивающий въезд легковых машин в республику. Исключение составляли жители Северной и Южной Осетии, Грузии, а также те, кто ехал в регион на отдых и имел при себе соответствующие документы.

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Ксения Жарова
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