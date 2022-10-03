Стало известно об актуальной ситуации на границе с Грузией

Вице-премьер Северной Осетии сообщил, что ситуация на границе с Грузией стабилизировалась

Ситуация на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией стабилизировалась — нет пробок и очередей из легковых автомобилей. Об актуальной обстановке сообщил вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев, передает «Интерфакс».

По его словам, в настоящее время прохождения границы ожидают 1,4 тысячи грузовых автомобилей. Как стало известно, за прошлую неделю через КПП в обоих направлениях прошли 69,5 тысячи человек, 19,7 тысячи машин.

В конце сентября из-за большого наплыва россиян, желающих въехать в Грузию, на подъезде к «Верхнему Ларсу» выросли многокилометровые пробки. В очереди стояло свыше 5,5 тысячи автомобилей. В результате в некоторых районах Северной Осетии было решено ввести режим повышенной готовности, ограничивающий въезд легковых машин в республику. Исключение составляли жители Северной и Южной Осетии, Грузии, а также те, кто ехал в регион на отдых и имел при себе соответствующие документы.