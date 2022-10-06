Вьетнам предложил помощь в урегулировании российско-украинского конфликта

Вьетнам призвал РФ и Украину вернуться к диалогу и предложил помощь в разрешении конфликта

Вьетнам призвал Россию и Украину вернуться к диалогу и предложил помощь в урегулировании конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента информации и печати МИД Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Ле Тхи Тху Ханги.

«Вьетнам призывает соответствующие стороны к возобновлению диалога и урегулированию спорных вопросов мирными средствами на основе соблюдения основных принципов международного права, в том числе принципа уважения независимости, суверенитета, прав и территориальной целостности государств», — заявила представитель МИД.

По ее словам, Ханой готов помочь в разрешении конфликта, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе и во всем мире.

В марте Малайзия и Вьетнам выступили против введения экономических санкций в отношении России. При этом малайзийский премьер-министр Исмаил Сабри Якоб добавил, что Куала-Лумпур и Ханой не поддерживают агрессию Москвы против суверенного государства, однако их позиция заключается в невмешательстве.