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Малайзия и Вьетнам выступили против санкций в отношении России

Премьер Малайзии заявил, что Куала-Лумпур и Ханой не поддерживают санкции против России

Фото: AP

Малайзия и Вьетнам выступили против введения экономических санкций в отношении России. О том, что Куала-Лумпур и Ханой не поддерживают антироссийские рестрикции, заявил малайзийский премьер-министр Исмаил Сабри Якоб после визита во вьетнамскую столицу, передает ТАСС.

«Мы обсудили российско-украинский конфликт и согласились, что Малайзия и Вьетнам будут сохранять нейтралитет по данному вопросу», — рассказал политик. Он подчеркнул, что стороны признают только ограничения, наложенные Советом Безопасности ООН.

При этом Якоб добавил, что Малайзия и Вьетнам не поддерживают агрессию Москвы против суверенного государства, однако их позиция заключается в невмешательстве. «Мы рассчитываем на дипломатическое разрешение кризиса на Украине», — резюмировал он.

13 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара отказывается присоединяться к санкциям Запада против России. По словам министра, ограничительные меры не принесут желаемых результатов.

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Виктория Кондратьева
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