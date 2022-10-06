Девушка установила дешевые виниры и осталась с внешностью лошади

Блогерша Лорен решила сэкономить на установке виниров и осталась с внешностью лошади

Блогерша Лорен установила дешевые виниры и осталась с внешностью лошади. Соответствующим видеороликом она поделилась на странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом lorenhx, чей блог насчитывает более 16 тысяч подписчиков, опубликовала видео, в котором показала результат после установки виниров. На размещенных кадрах видно, что зубы выглядят неестественно из-за их большого размера и оттенка. По словам девушки, она отдала за названную процедуру 180 фунтов стерлингов (около 12 тысяч рублей). «180 фунтов за то, чтобы я выглядела как чертова лошадь?» — возмутилась она в ролике и отметила, что не может говорить из-за виниров.

В свою очередь зрители заявили, что Лорен сама виновата в данной ситуации. «Что вы ожидали за 180 фунтов?» — высказался один из подписчиков. В ответ блогерша заявила, что решила сэкономить, поскольку средняя стоимость установки варьируется от 400 фунтов стерлингов (около 27 тысяч рублей).

В августе жительница Великобритании Клэр Дадли рассказала, как установила коронки в одной из турецких клиник и едва не лишилась зубов. Женщина отметила, что перед процедурой врач не поинтересовался ее мнением относительно результата, поскольку не говорил на английском языке. В ходе работы специалист истончил по 14 зубов в каждом ряду и поставил Дадли белоснежные коронки не по размеру.

