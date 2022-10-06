Умер сценарист «Уроков фарси» Вольфганг Кольхазе

Сценарист «Уроков фарси» Вольфганг Кольхазе умер в возрасте 91 года

Скончался немецкий сценарист, режиссер и драматург Вольфганг Кольхазе. Об этом сообщает Немецкая киноакадемия.

Кольхазе умер в возрасте 91 года. Другие подробности смерти не приводятся.

Кольхазе родился в 1931 году в Берлине. В возрасте 20 лет работал ассистентом драматургии на студии DEFA в Потсдаме-Бабельсберге, после стал выступать в качестве сценариста. Известен по проектам «Тишина после выстрела», «Лето на балконе», «Мама, я жив», «Мне было девятнадцать», «Соло Санни», «Уроки фарси». Сценарист был удостоен наград кинофестивалей в Сан-Себастьяне и Берлине, номинировался на премию Европейской киноакадемии. В 2010 году Кольхазе стал обладателем «Золотого медведя» «Берлинале» за вклад в кинематограф.

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