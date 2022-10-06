Медведев призвал заставить «врагов на Западе» просить о пощаде

Зампред Совбеза Медведев заявил о необходимости заставить врагов России просить о пощаде

Взывать к благоразумию врагов России нет смысла, их нужно заставить просить о пощаде. С таким призывом выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, Запад намерен идти против России до конца, и логическим итогом противостояния с «врагами» должна стать их «полная и безоговорочная» капитуляция в экономическом сражении.

«Уже в ближайшие 12 месяцев Европе грозит наступление рецессии. При этом следует оговориться, что для главного поджигателя гибридной войны против России — США — итоги будут менее катастрофическими. Но и там хорошо понимают, к каким тяжелейшим последствиям ведут действия их дряхлеющего президента», — заявил Медведев.

Он предупредил, что без нормальной международной торговли хаос и нищету ощутят в самых разных уголках планеты.

Ранее сообщалось, что Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России из-за начала специальной военной операции на Украине. Среди новых мер — введение потолка цен на российскую нефть, персональные ограничения против физических лиц, запрет на импорт ряда товаров. В Россию также нельзя будет поставлять электронные компоненты, используемые при создании оружия и авиации.