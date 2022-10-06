Президент Сербии назвал решение о запрете на импорт российской нефти поспешным

Президент Сербии Вучич назвал поспешным решение о запрете ЕС на импорт российской нефти

Решение Евросоюза о введении запрета на импорт российской нефти было поспешным, считает президент Сербии Александр Вучич. Цитату приводит ТАСС.

«Это решение было принято сильно заранее», — возмутился Вучич. По его словам, в проекте документа также подразумевалось исключение этого запрета для стран Западных Балкан. При этом для некоторых стран — в частности, Болгарии и Венгрии — такие исключения сделали, отметил президент.

Ранее глава МВД Сербии Александр Вулин также заявил, что восьмой пакет санкций — это первые ограничения против Сербии, так как страна зависит от поставок российской нефти через Хорватию. По его мнению, единственная цель ЕС — «месть свободным народам». Министр подчеркнул, что Евросоюз пошел на поводу у «закомплексованной Хорватии», запретив Сербии ввозить российскую нефть через Адриатический нефтепровод.