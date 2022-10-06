В Сербии назвали восьмой пакет санкций первыми ограничениями против Белграда

Глава МВД Сербии Вулин назвал восьмой пакет санкций первыми ограничениями против Белграда

Восьмой пакет санкций против России, одобренный странами Европейского союза (ЕС), является первыми ограничениями против Сербии, так как страна зависит от поставок российской нефти через Хорватию. Об этом заявил глава МВД республики Александр Вулин, передает РИА Новости.

По его словам, единственная цель ЕС — «месть свободным народам». Министр подчеркнул, что Евросоюз пошел на поводу у «закомплексованной Хорватии», запретив Сербии ввозить российскую нефть через Адриатический нефтепровод. «А Болгарии не запрещают», — указал министр, отметив, что и у болгарской стороны и у Сербии есть российские нефтеперерабатывающие заводы.

Вулин назвал действия стран ЕС прямыми санкциями против Белграда. «Усташам [хорватским нацистам – прим. «Ленты.ру»] и их союзникам неважно, есть ли в чем-то смысл, важно лишь то, чтобы это вредило Сербии. Усташской инициативой, которую утвердил ЕС, Сербия принуждена покупать более дорогую нефть из Ирака и терять сотни миллионов евро, которые могла бы использовать», — заключил глава МВД.

Ранее президент Сербии Александр Вучич отреагировал на заявление украинского посла Владимира Толкача о том, что Киеву становится труднее понимать аргументы Белграда против введения санкций в отношении России. Глава государства заявил, что Киев не имеет права «нагло давить» на Сербию. Он заявил, что не помнит, чтобы в 1999 году, когда Югославия подверглась бомбардировкам НАТО, Украина изо всех сил старалась ей помочь.