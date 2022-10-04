Вучич отреагировал на попытки Киева давить на Сербию

Президент Сербии Вучич заявил, что не позволит Киеву «нагло давить на Белград»

Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на заявление украинского посла Владимира Толкача о том, что Киеву становится труднее понимать аргументы Белграда против введения санкций в отношении России. Об этом сообщает телеканал N1.

Глава государства заявил, что Киев не имеет права «нагло давить» на Сербию. «Мы не позволим делать это даже тем, кто намного сильнее. Мы не сделали ничего плохого против Украины», — подчеркнул Вучич.

Он заявил, что не помнит, чтобы в 1999 году, когда Югославия подверглась бомбардировкам НАТО, Украина изо всех сил старалась ей помочь или приостановила полеты из Киева в страны, которые участвовали в агрессии.

«Они могут читать лекции кому-то еще. У меня нет с этим проблем», — сказал сербский лидер и добавил, что позиция страны «чистая», а потому никто не может оказывать на нее давление или указывать, что делать.

Во вторник, 4 октября, глава сербского МВД Александр Вулин заявил, что Белград требует суда над убийцами сербских детей, погибших при агрессии НАТО, и не собирается вводить санкции против России, которая всегда поддерживала территориальную целостность Сербии.

