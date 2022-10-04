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Белград прокомментировал призыв Киева к новым санкциям против Москвы

Глава МВД Сербии Вулин ответил послу Украины Толкачу на призыв к санкциям против России
СюжетРоссия и НАТО:
Александр Вулин

Александр Вулин. Фото: Marko Djurica / Reuters

Белград требует суда над убийцами сербских детей, погибших при агрессии НАТО, и не собирается вводить санкции против России, которая всегда поддерживала территориальную целостность Сербии. Так на призыв посла Украины Владимира Толкача к новым рестрикциям ответил глава сербского МВД Александр Вулин, сообщает РИА Новости.

«Еще не поздно, чтобы Украина и все страны, которые требуют суда за преступления при российско-украинском конфликте, потребовали суда и над убийцами сербских детей при агрессии НАТО», — прокомментировал глава ведомства предложение Киева, озвученное украинским послом.

Ранее посол США в Белграде Кристофер Хилл потребовал у Сербии объяснений из-за сотрудничества с Россией и подписания соглашения между Белградом и Москвой, содержание которого осталось неизвестным. «Мы, конечно, хотели бы услышать объяснение того, что это за документ. Во время этой сессии ООН у США были хорошие переговоры с Сербией, мы услышали об этом документе только после этого и ожидаем объяснений по нему», — подчеркнул Хилл.

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Виктория Кондратьева
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