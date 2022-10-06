Пентагон: США и Норвегия провели испытания в рамках разработки гиперзвукового оружия

В Пентагоне рассказали о проведении США и Норвегией испытаний летательного аппарата с твердотопливным прямоточным воздушно-реактивным двигателем в рамках общего проекта двух государств по разработке гиперзвукового и высокоскоростного оружия повышенной дальности, сообщает ТАСС. В военном ведомстве уточнили, что испытания были проведены 17-18 августа на полигоне, находящимся на норвежском острове Аннейа

«Оба пуска были признаны успешными, были продемонстрированы высокие сверхзвуковые скорости, прежде чем прямоточный воздушно-реактивный двигатель прекратил работу после израсходования топлива, и аппараты упали на воду», — заявили в Минобороны США.

Ранее во Франции отметили превосходство российского вооружения над оружием НАТО. По словам заместителя директора Франко-российской обсерватории в Москве Игоря Деланоза, российское оружие более современное, а США отстают в производстве гиперзвуковых ракет.