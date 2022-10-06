На «Яндекс.Картах» исчезли границы российских регионов

Сервис «Яндекс.Карты» перестал показывать границы российских регионов

Сервис «Яндекс.Карты» перестал показывать границы российских регионов. Об этом сообщает РБК.

Представители «Яндекс.Карт» рассказали, что исчезновение границ связано с обновлением сервиса. Отмечается, что карты были переориентированы на отображение физико-географической информации вместо политической.

«Мы продолжаем развивать физико-географическую карту с акцентом на природных объектах. На карте уже появились линии полярных кругов и экватора, названия горных массивов, равнин, впадин и пустынь. Отображение рек и основных магистралей стало контрастнее», — добавили в компании.

В июне в пресс-службе «Яндекса» сообщили, что с карт исчезнут границы государств. Как рассказали ТАСС представители компании, карта станет физико-географической с акцентом на природных объектах. Уточнялось, что изменения будут появляться постепенно.