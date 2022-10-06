Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Совбез Белоруссии объяснил проведение мобилизационных сборов

Совбез Белоруссии заявил о призыве военных запаса на 30 суток «для восстановления навыков»

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

В Белоруссии проходят мобилизационные сборы. Государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович объяснил цель проведения этого мероприятия, передает «Sputnik Ближнее Зарубежье».

Отмечается, что военнообязанных запаса призывают на 25-30 суток «для восстановления навыков».

«Комплекс мобилизационных мероприятий начался не сегодня и не вчера, а проводится на протяжении существования Вооруженных Сил суверенной Беларуси», — заявили в Совбезе.

21 сентября в хоте телеобращения к гражданам президент России Владимир Путин объявил о начале в стране частичной мобилизации. Он пояснил, что призыву подлежат россияне, состоящие в запасе, уже проходившие службу в армии, а также имеющие подходящую военно-учетную специальность.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Опубликован указ Путина об отсрочке от мобилизации для трех категорий россиян
СКР раскрыл детали экспертизы по делу о гибели звезды шоу «Дом-2»
Чешский форвард СКА оценил исключение из сборной из-за контракта в России
В России вырос спрос на товары IKEA
23 муниципалитета Германии попросили финансовой помощи из-за беженцев с Украины
Еще в одном российском регионе завершили первый этап частичной мобилизации
Совбез Белоруссии объяснил проведение мобилизационных сборов
В МИД рассказали о ходе расследования аварий на «Северных потоках»
Рогов рассказал о контроле запорожского фронта Британией
Задушившая сожителя подушкой россиянка пойдет под суд
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.