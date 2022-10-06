ЕС запретит обслуживать суда с подсанкционной российской нефтью

Евросоюз запретит обслуживать суда третьих стран с российской нефтью дороже потолка цены

ЕС запретит обслуживать суда третьих стран, которые перевозят российскую нефть, если ее цена оказывается выше установленного потолка. Об этом говорится в «Официальном журнале ЕС».

В документе прописано, что таким судам будет запрещено оказывать техническое обслуживание, брокерские услуги, финансирование и финансовую помощь, включая страхование в будущих перевозках.

Ранее Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. Среди новых мер — введение потолка цен на российскую нефть, персональные ограничения против физических лиц, запрет на импорт ряда товаров. В Россию также нельзя будет поставлять электронные компоненты, используемые при создании оружия и авиации. Помимо этого, вводится запрет на оказание российским компаниям финансовых, юридических и IT-услуг, а также на предоставление криптокошельков.

В Кремле, говоря о введении потолка нефтяных цен, указали, что это может навредить всему миру. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подобные ограничительные решения могут «внести очень деструктивное влияние в будущие горизонты энергетических рынков».