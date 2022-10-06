МИД Молдавии объяснит позицию по референдумам

МИД Молдавии вызвал посла России для знакомства с позицией Кишинева по референдумам

МИД Молдавии вызвал посла России, чтобы ознакомить с позицией Кишинева по прошедшим референдумам о вхождении четырех регионов в состав России. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Глава дипломатии Молдавии Нику Попеску распорядился вызвать в министерство иностранных дел и европейской интеграции посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова для сообщения позиции нашей страны относительно попытки незаконной аннексии Российской Федерацией некоторых территорий Украины», — объяснили в сообщении молдавского МИД.

Также отмечается, что ведомство отказывается признавать результаты референдумов. Помимо этого, министерство выразило поддержку усилиям «Украины по восстановлению ее суверенитета и территориальной целостности».

Ранее президент России Владимир Путин подписал законы о принятии Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей в состав страны. С 30 сентября жители регионов признаются российскими гражданами, а число российских регионов увеличивается с 85 до 89.