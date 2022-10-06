В Подмосковье грабитель избил 82-летнею пенсионерку и поджег ее дом

В подмосковном Щелково грабитель избил 82-летнею пенсионерку и поджег ее дом

В подмосковном городском округе Щелково грабитель избил 82-летнею пенсионерку и поджег ее дом, пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, все произошло в деревне Назимиха. По словам соседей пожилой женщины, в ее доме произошел пожар, огонь также перекинулся на сарай.

Прибывшим на место огнеборцам удалось спасти хозяйку жилья. Пенсионерку в тяжелом состоянии, с многочисленными переломами доставили в больницу.

Сотрудникам полиции жительница Подмосковья пояснила, что в ее дом проник неизвестный. По ее словам, грабитель изнасиловал ее, похитил 20 тысяч рублей, а после совершил поджог. Преступника начали разыскивать.

Ранее в Курской области мужчины забили пенсионерку деревянным бруском и задушили подушкой. Их признали виновными по статье 105 («Убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем») УК РФ. 27-летнего фигуранта осудили на 14 лет, а его 40-летнего сообщника отправили в колонию строгого режима на 24 года.