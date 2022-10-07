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38-летний жених женился на 75-летней невесте и счел свадьбу лучшим днем в жизни

Allkpop: в Южной Корее женщина вышла замуж за мужчину на 37 лет младше нее

Кадр: 다정한부부 a loving couple / YouTube

Блогеры, ведущие YouTube-канал A Loving Couple («Любящая пара»), сыграли свадьбу. Как сообщает Allkpop, несмотря на то, что жених на 37 лет младше невесты, он счел свадьбу самым лучшим днем в жизни.

Молодожены из Южной Кореи поженились 27 сентября в городе Тонхэ. Отмечается, что женщина родилась в 1947 году, то есть ей 75 лет, а мужчина — в 1984, ему — 38.

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Блогеры собирались провести свадебную церемонию в октябре, однако сообщили, что у них нет на это средств. «Проведение церемонии стоит дорого. Я старая, а мой муж молодой, но у него нет родителей. Поэтому нам приходится платить за все самим», — объясняет женщина в ролике.

Супруги также поблагодарили подписчиков, которые их поддерживают. «Это самый счастливый и значимый день за почти 40 лет моей жизни», — утверждает мужчина.

Ранее сообщалось, что 60-летняя Дебора Бабу из США уехала в Африку и вышла замуж за представителя африканского племени масаи, который вдвое младше нее. По словам американки, она и ее муж сразу поняли, что у них много общего.

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Алиса Удовик
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