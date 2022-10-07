Россиянам рассказали об опасной инфекции в разливном пиве

Председатель НСЗПП Шапкин: разливное пиво может содержать опасные для здоровья ингредиенты

Разливное пиво может содержать генномодифицированные дрожжи и кишечную палочку, способную вызывать опасную для детей и взрослых кишечную коли-инфекцию. Об этом россиянам рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП), руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, Павел Шапкин, запись его слов имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

По его словам, главная проблема заключается в том, что «разливайки» сегодня контролируются недостаточно строго: так как точек продажи такого пива в России слишком много, сотрудников надзорных органов просто не хватает на каждую. Шапкин предупредил, что так как продажа пива не лицензируется, в таких магазинах проще продавать уже испорченное пиво. «Причем пиво, которое опасно для здоровья, а не только просроченное по документам», — подчеркнул эксперт.

Однако это, считает он, не единственная опасность: непастеризованное пиво из кранов может быть приготовлено из опасных ингредиентов, например, генномодифицированных дрожжей. Они быстрее обычных сбраживают как солод, так и гораздо более дешевые измельченный ячмень или рис, и в итоге процесс производства становится более дешевым. Шапкин предупредил, что потребление приготовленных таким способом напитков может служить развитию патогенной флоры в кишечнике и заражению организма.

После потребления такого пива может начаться полный разлад организма, найти причину которого крайне сложно в том числе врачам. Дело в том, что очень сложно провести причинно-следственную связь. Человек сперва выпил пиво в «разливайке», затем пошел поел, еще что-то выпил, а через день почувствовал недомогание, которое вылилось в хронические проблемы со здоровьем Павел Шапкин председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП), руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики

Также, продолжил специалист, в таком пиве могут быть и другие патогенные бактерии, в частности, кишечная палочка. Она может вызвать не только коли-инфекцию, но и способствовать общему снижению иммунитета, боли в мышцах, дисбактериозу, возникновению аллергий. «Заражение бактериями из пива может передаваться в семье, в том числе детям», — сообщил Шапкин.

Он добавил, что даже в пастеризованном пиве, произведенном с нарушением технологии, могут содержаться опасные продукты брожения: например, не только этиловый, но и другие спирты. В качестве решения проблемы он предложил более строгий контроль за производством пива с помощью системы маркировки продукции и сырья для него.

Ранее врач-диетолог Ольга Перевалова предложила женщинам поднимать настроение в ПМС с помощью пива. По ее словам, этот напиток «устраняет дисбаланс женских гормонов» в последние дни цикла, но увлекаться им не стоит.