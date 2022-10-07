США предрекли катастрофу из-за Украины

The Federalist: США ждут катастрофические последствия при вступлении Украины в НАТО

Вице-президент группы по внешней политике фонда Stand Together и ветеран войны в Ираке Дэн Колдуэлл предрек США катастрофические последствия, если Украина вступит в НАТО. Такое мнение он выразил в статье для издания The Federalist.

Он заявил, что членство Украины в НАТО повлекло бы большие материальные вложения со стороны США. Колдуэлл указал, что размер первоначальных затрат мог бы доходить до 27 миллиардов долларов, а расходы американских налогоплательщиков составили бы до 11 миллиардов. «Глупо тратить десятки миллиардов долларов на расширение НАТО за счет Украины или других европейских стран во времена рекордной инфляции, государственного долга в 30 триллионов долларов и растущей угрозы со стороны Китая в Азии», — подчеркнул ветеран.

Кроме того, вступление Украины в НАТО значительно повышает риск ядерной катастрофы, говорится в публикации. Именно поэтому важно, чтобы американские политики решительно отвергли требования Украины о членстве. Также США пришлось бы постоянно размещать на территории Европы многотысячные контингенты, хотя их вооруженные силы и так недостаточно укомплектованы, отметил Колдуэлл.

Ранее в Евросоюзе назвали препятствие, которое мешает Украине вступить в НАТО. Отмечалось, что вопрос о вступлении в альянс не может быть рассмотрен во время боевых действий на территории страны.