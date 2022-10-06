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В ЕС назвали препятствие для вступления Украины в НАТО

Комиссар ЕС Бретон заявил, что Украина не может вступить в НАТО во время боевых действий
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Yves Herman / Reuters

Украина не может вступить в состав западного блока НАТО во время боевых действий на своей территории. Препятствие для вступления Киева в Североатлантический альянс назвал комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон в эфире телеканала BFM.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский попросил о приеме Украины в НАТО, но, как известно, вопрос о вступлении в альянс не может ставиться в период военных действий на территории страны», — заявил комиссар. Он добавил, что прогнозировать окончание конфликта на Украине сейчас представляется невозможным.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил дальнейшую помощь Киеву с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он гарантировал, что НАТО будет поддерживать и усиливать поддержку Украины столько, сколько потребуется для победы Киева.

30 сентября Зеленский сообщил, что страна подала заявку на ускоренное вступление в НАТО. Спустя четыре дня в Киеве заявили, что в НАТО заявку получили, однако еще не рассматривали на заседании членов альянса.

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Виктория Кондратьева
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