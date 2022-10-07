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Названы лучшие отели мира

Condé Nast Traveler: французский отель Cheval Blanc St-Tropez назвали лучшим в мире

Фото: @chevalblancsttropez

Лучшим отелем мира по итогам международной премии The Readers' Choice Awards 2022 назван Cheval Blanc St-Tropez, расположенный на Лазурном побережье Франции. Полный список результатов голосования опубликован на сайте журнала для путешественников Condé Nast Traveler.

Отмечается, что французский отель, получивший наивысшую оценку, был построен в 1936 году на средиземноморском побережье в Сен-Тропе. La Résidence de la Pinède, как его тогда называли, был элегантным, простым домом у моря. В 2019 году его приобрела французская компания LVMH, известная производством предметов роскоши, и переименовала в Cheval Blanc St-Tropez. Теперь особняк поражает посетителей элегантным интерьером, созданным знаменитым дизайнером Жан-Мишелем Вильмоттом.

Вторую строчку в рейтинге занял Sofitel Legend Santa Clara Cartagena, расположенный в здании бывшего монастыря XVII века в Картахене, Колумбия. «В отеле очень изящно сочетаются элементы прошлого (открытые деревянные потолки, красивые арочные проходы) с современностью», — написали авторы материла. Номера оформлены в современном или колониальном стиле. Из окон открывается вид на Карибское море и Старый город.

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Третью строчку занял американский The Driskill — техасский пятизвездочный отель покорил путешественников «аутентичной и уютной» атмосферой с потертыми кожаными диванами, стульями из воловьей кожи и развешенными на стенах пистолетами времен Гражданской войны.

В число лучших также вошли гостиницы Турции, Катара, ОАЭ, Испании, Великобритании, Индии и Перу. Список объектов размещения включает разнообразные отели — от современных городских апартаментов до «бесстыдно царственных» частных резиденций.

Уточняется, что рейтинг составлялся на основе миллионов отзывов и мнений туристов на сайте Condé Nast Traveler.

В сентябре туроператоры перечислили топ-5 гостиниц Египта по соотношению «цена-качество» на осенние школьные каникулы. Представители Coral Travel включили в список лучших отелей для семейного отдыха четырехзвездочный Faraana Heights Resort в Шарм-эш-Шейхе и трехзвездочный Sunny Days Mirette Family Resort в Хургаде.

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Валентина Процкова
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