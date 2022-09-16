Названы лучшие отели Египта для семейного отдыха

АТОР: в топ-5 лучших отелей Египта для семейного отдыха вошел Faraana Heights Resort

Туроператоры перечислили россиянам топ-5 гостиниц Египта по соотношению «цена-качество» на осенние школьные каникулы и назвали оптимальную стоимость отдыха там. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, по мнению представителей компании Coral Travel, в список лучших отелей для семейного отдыха в конце октября — начале ноября вошел четырехзвездочный Faraana Heights Resort в Шарм-эш-Шейхе и трехзвездочный Sunny Days Mirette Family Resort в Хургаде. Стоимость недельного тура на двоих взрослых и одного ребенка с питанием по системе «все включено» начинается от 191,8 и 198,5 тысячи рублей. На территории отелей расположены подогреваемые бассейны, водные горки и собственные пляжи.

Также туроператор предложил семейным туристам обратить внимание на гостиницы категории четыре звезды Albatros Jungle Aqua Park, пятизвездочный Royal Lagoons Resort & Aqua Park в Хургаде и Otium Family Amphoras Beach Resort, куда отдых на аналогичных условиях обойдется в 218, 197 и 219 тысяч рублей на троих.

В пресс-службе компании Fun&Sun рассказали, что в топ-5 вошли отели Albatros Aqua Vista (188,1 тысячи рублей на семью из трех человек), Sunrise Garden Beach Resor (217,4 тысячи), Albatros Aqua Park Sharm (233,9 тысячи), Sunrise Aqua Joy (248,6 тысячи) и Albatros Palace Sharm (284,7 тысячи).

Ранее в сентябре авиационные власти России и Египта договорились увеличить частоту рейсов между странами. Так, стороны согласились увеличить пропускную способность маршрута Москва — Каир до 14 рейсов в неделю, из столицы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх — до 25 рейсов в неделю.